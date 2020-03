Coronavirus: Ciacciarelli (Lega) a Zingaretti, riconvertire ospedali di Pontecorvo e Anagni

- "Torno a ribadire la necessità di riconversione degli ospedali di Pontecorvo ed Anagni per far fronte all'emergenza coronavirus nella provincia di Frosinone. Proprio qualche giorno fa ho inviato una lettera a Zingaretti ed all'assessore alla Sanità D'Amato chiedendo un intervento in tal senso". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Il nosocomio di Anagni oltre a servire aperto in questo momento drammatico per la nostra regione, servirebbe anche un domani terminata emergenza Covid-19 per avere un altro presidio sanitario nell'area nord della provincia che decongestioni lo Spaziani di Frosinone. Sulla carta 10 anni fa ci sarebbero stati 300 posti letto, poco prima di chiudere meno di 120 - ha aggiunto Ciacciarelli -. La provincia di Frosinone ha bisogno della riconversione dei nosocomi di Anagni e Pontecorvo, che potrebbero essere destinati alla terapia intensiva e sub intensiva". (Com)