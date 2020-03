Coronavirus: Di Maio, gli aiuti di cui abbiamo bisogno stanno arrivando

- Gli aiuti di cui l’Italia ha bisogno iniziano ad arrivare. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, intervenendo alla trasmissione televisiva di Rai 1 “Domenica in” dalla base dell’Aeronautica militare di Pratica di Mare (Roma), dove è in attesa dei nove aerei russi in arrivo con mascherine, ventilatori polmonari e squadre di medici. “È un giorno molto importante perché da ieri stanno cominciando ad arrivare gli aiuti”, ha dichiarato Di Maio. “Abbiamo messo al lavoro gli ambasciatori e i consoli in tutto il mondo”, ha assicurato il ministro. Di Maio ha sottolineato che l’Italia ha bisogno di cento milioni di mascherine al mese e ha riferito che 1,1 milioni sono stati messi a disposizione dall’Egitto, 40 mila dall’India, due milioni dalla Cina e 2,5 milioni dal Brasile. Riguardo alla solidarietà internazionale, Di Maio ha affermato che “la Via della seta e l’approccio che abbiamo avuto con tutto il mondo oggi stanno permettendo all’Italia di avere questi aiuti”, senza i quali non potrebbe andare avanti. (segue) (Res)