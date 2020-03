Coronavirus: Di Maio, gli aiuti di cui abbiamo bisogno stanno arrivando (2)

- “In questi giorni avevamo due grandi priorità”, ha ricordato Di Maio: “i ventilatori polmonari, che permettono alle persone di respirare quando il virus aggredisce i polmoni, e le mascherine”. Inoltre, bisogna pensare alla protezione dei lavoratori delle poche imprese ancora aperte che hanno catene di montaggio. Per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine nelle farmacie, Di Maio ha avvertito che quando i rifornimenti arriveranno non per questo si potrà uscire di più di casa: “Non è che siccome comprano la mascherina in farmacia le persone possono andare in giro. Questo deve essere chiaro”, ha detto. Inoltre, ha chiesto agli amministratori di segnalare al suo ministero tutti i casi di partite di mascherine bloccate. Per la produzione nazionale di mascherine sono stati stanziati 50 milioni di euro. (segue) (Res)