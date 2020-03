Coronavirus: Di Maio, gli aiuti di cui abbiamo bisogno stanno arrivando (3)

- “L’Italia non è sola e ha anche dei grandi servitori dello Stato”, ha detto Di Maio, ringraziando il personale diplomatico e in particolare l’ambasciata in Cina che ha noleggiato un magazzino per i materiali che sta acquistando. “Sia i ventilatori sia le mascherine oggi servono a salvare vite, ma per salvare le vite serve anche stare a casa”, ha ribadito Di Maio. “Ognuno deve sentire una grande responsabilità sulle spalle. Non so se ce ne rendiamo conto, ma ci sono alcune province in cui non sanno dove mettere le bare”, ha sottolineato. “Noi cercheremo di superare questa sfida, questo momento di grande difficoltà il prima possibile”, ha assicurato l’esponente del governo, ma “la prima necessità è fermare il contagio” e la vita è “un bene primario che tutti quanti dobbiamo difendere”. “Non ci sono certezze assolute ma vi posso assicurare che tutti stanno cercando di fare tutto il possibile nel minor tempo possibile”, ha proseguito, invitando alla fiducia e a seguire scrupolosamente il modello cinese. Infine, il ministro degli Esteri ha evidenziato la grande solidarietà dei paesi stranieri, ma anche la solidarietà europea e quella interna. “Tutti i soldi che si dovranno spendere li spenderemo, ma l’Europa che dice basta al Patto di stabilità è un fatto importante”, ha concluso. (Res)