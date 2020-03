Coronavirus: premier palestinese Shtayyeh annuncia misure drastiche in Cisgiordania

- Il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, ha annunciato oggi misure drastiche per contenere la diffusione del coronavirus, chiedendo a tutti i cittadini di non lasciare le proprie abitazioni a partire dalle 22 di questa sera. A fare eccezione saranno solo i palestinesi che lavorano in strutture sanitarie, farmacie, forni e supermercati o che vi sono diretti. Tali misure, ha spiegato Shtayyeh in conferenza stampa, rimarranno in vigore per due settimane. L’Anp aveva già ristretto fortemente la libertà di movimento dei cittadini nell’area di Betlemme, epicentro del contagio in Cisgiordania, garantendo tuttavia gli spostamenti in tutte le altre zone. Va ricordato tuttavia che la leadership palestinese non ha autorità su diversi villaggi della Cisgiordania nei quali la sicurezza è di responsabilità di Israele sulla base degli Accordi di Oslo del 1993. Per questo motivo, l’Anp dovrà assicurarsi la cooperazione dello Stato ebraico per fare in modo che i palestinesi non escano di casa in tali aree. In questo senso, il portavoce del governo palestinese Ibrahim Milhem ha spiegato ai giornalisti che le due parti “si stanno coordinando al livello più alto per contenere il virus”. Al momento in Cisgiordania sono stati registrati 59 casi di contagio, 17 dei quali già guariti. Shtayyeh ha anche annunciato che saranno poste in regime di quarantena per 14 giorni tutte le persone di ritorno dall’estero. (Res)