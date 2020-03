Coronavirus: Tofalo, cordoglio per morte dipendente civile Difesa a Firenze

- "Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa del dipendete civile della Difesa, Stefano Parigi, in servizio a Firenze presso l'Istituto di scienze militari aeronautiche", lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, che esprime "profondo cordoglio alla famiglia e sentimenti di vicinanza a tutta la componente civile della Difesa, una risorsa preziosa che sta contribuendo significativamente alle operazioni in atto per fronteggiare l'emergenza sanitaria". (Com)