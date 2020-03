Coronavirus: in Asl Roma 3 altri 14 positivi, 312 persone uscite da sorveglianza domiciliare

- La Asl Roma 3 registra 14 nuovi casi positivi al Covid-19. Mentre 312 persone sono usciti dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che "si sta attrezzando il piano terra dell’ospedale Grassi per ulteriori 38 posti letto. Inoltre sono disponibili al Cpo 14 posti per pazienti positivi in isolamento domiciliare". (Rer)