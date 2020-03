Ambiente: Costa, l'acqua è risorsa che abbiamo il dovere di tutelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, istituita dall’Onu nel 1992, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sottolinea che "mai come in quest’ultimo periodo storico, stiamo comprendendo il valore e l’importanza dell’acqua. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci dimostra la fragilità del nostro pianeta e il valore delle sue risorse per la nostra stessa esistenza. Bere, lavare le mani, e tanti altri piccoli gesti quotidiani saranno ancora possibili solo avendo il massimo rispetto per l’ambiente. L’acqua - aggiunge Costa - va preservata e abbiamo il dovere di renderla accessibile a tutti. A tale proposito, voglio ricordare un grande successo tutto italiano conseguito in sede internazionale: finalmente l’Unione europea adotta i limiti Pfas nell’acqua chiesti con forza dall’Italia. Ma non ci fermiamo, continueremo a lavorare per abbassare questo limite a zero all’interno del Collegato ambientale. Il governo ha il compito di lavorare senza tregua al processo di tutela delle acque, ma è necessario il contributo fondamentale di tutti i cittadini. Bastano piccole azioni per ottenere un grande un successo. In questi giorni difficili, laddove possibile, evitiamo di utilizzare acqua in bottiglia e preferiamo quella del rubinetto di casa, in questo modo riduciamo i rifiuti in plastica e abbattiamo i livelli di inquinamento derivanti dal trasporto, conclude Costa.(Rin)