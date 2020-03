Coronavirus: a Roma chiuse discese alle banchine del Lungotevere per fermare i corridori

- Chiuse le discese alle banchine del Lungotevere per vietare l'accesso ai corridori. Aumentano le restrizioni per i cittadini romani per contrastare la diffusione del Covid-19. In particolare, per frenare i corridori: il gruppo sicurezza sociale urbana della Polizia locale di Roma Capitale, infatti, ha iniziato a porre i nastri per chiudere le discese alle banchine sul lungotevere e inibire coloro i quali vorrebbero andare a correre. Il nuovo provvedimento arriva oggi, dopo i decreti della presidenza del consiglio dei ministri che hanno stabilito diversi misure per disincentivare gli assembramenti e più in generale che i cittadini escano di casa per motivi non urgenti o necessari, e dopo i diversi appelli da parte del sindaco di Roma Virginia Raggi a non uscire, e la decisione di fermare tutti i veicoli e non gli automobilisti a campione per verificare la legittimità degli spostamenti. (Rer)