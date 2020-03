Coronavirus: Marin (Lega), massima attenzione ai malati psichiatrici

- Nell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo bisogna porre massima attenzione ai malati psichiatrici troppo spesso dimenticati. Lo afferma la senatrice della Lega Raffaella Marin, segretario della commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama e componente della bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza. "È necessario parlarne - dice Marin - e assumere decisioni urgenti per i dipartimenti di salute mentale. Tutti i pazienti che vengono accolti dal servizio psichiatrico di diagnosi e cura devono effettuare i tamponi, altrimenti prevediamo contagi e danni irreparabili. I pazienti positivi devono necessariamente poter accedere a opportune soluzioni di cura e dobbiamo pensare a particolari spazi e protocolli per i malati psichiatrici non collaboranti visto che molti farmaci sedativi deprimono i centri del respiro. Per la tutela dei malati e dei sanitari dobbiamo agire subito con impegno e determinazione", conclude Marin. (Rin)