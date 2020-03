Coronavirus: Buschini, piano Pronto cassa di Regione Lazio molto positivo

- "Il Piano 'Pronto Cassa' illustrato oggi dal vice presidente della Regione Daniele Leodori e dall'assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli è molto positivo e fondamentale per dare sostegno alle imprese del Lazio in un momento drammatico". Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. "Risorse mirate per il sistema di aziende costrette al gesto più scioccante: tirare giù la saracinesca, fermare tutto. E' il momento della responsabilità assoluta e anche di immaginare la ripartenza. Ora serve la cura, poi - conclude Buschini - la convalescenza. Ma uniti ce la faremo". (Com)