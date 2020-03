Coronavirus: Boccia (Confindustria) a Conte, filiera internazionale sia preservata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario mettere in sicurezza i cicli produttivi delle imprese grazie alle attività di manutenzione in modo da non pregiudicare la capacità produttive delle stesse alla ripresa dei lavori, quando ci saranno le condizioni necessarie, così come è importante preservare l’operatività delle imprese che fanno parte delle filiere internazionali. Questo l’invito rivolto dal presidente di Confindustria, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga lettera dopo l’annuncio del premier della sospensione delle attività non essenziali. Evidenziando come la comunità imprenditoriale italiana stia affrontando con “senso di responsabilità” la decisione assunta ieri dal governo di ampliare il perimetro delle misure di contenimento alla sospensione delle attività produttive, Boccia sottolinea alcuni punti necessari per affrontare l’emergenza già anticipati ieri allo stesso premier. “La necessità di far salve tutte quelle attività di natura manutentiva (e le relative produzioni), legate a cicli produttivi e non, finalizzate a mantenere in efficienza macchinari e impianti, in modo da non pregiudicare la capacità degli stessi di poter essere riattivati alla ripresa delle attività; analoga necessità riguarda la prosecuzione delle attività di vigilanza di attività e strutture oggetto del blocco”, scrive Boccia aggiungendo come sia determinante “sciogliere immediatamente il nodo del credito e più in generale della liquidità” al fine di “evitare che questa situazione produca conseguenze irreversibili per le imprese e che gli imprenditori perdano la speranza nella futura prosecuzione delle attività”. Il presidente degli industriali italiani rileva come già sia percepita la gravità dell’impatto sulla liquidità di tutte le imprese nazionali. Per questo, prosegue Boccia, “occorre poi preservare l’operatività delle imprese che fanno parte delle filiere internazionali. Così come sarà importante valutare i necessari provvedimenti relativi all’operatività della Borsa e del mercato finanziario per evitare impatti negativi sulle nostre società quotate”. (segue) (Res)