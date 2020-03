Coronavirus: Boccia (Confindustria) a Conte, filiera internazionale sia preservata (2)

- Boccia ricorda la necessità di una disposizione di carattere generale che consenta “la prosecuzione di attività non espressamente incluse nella lista e che siano, però, funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali”, oltra ad una analoga disposizione “che consenta la prosecuzione di quelle attività che non possono essere interrotte per ragioni tecniche (ad esempio, quelle riguardanti gli impianti a ciclo continuo e a rischio incidente), pena altrimenti un pregiudizio alla funzionalità dei relativi impianti produttivi, nonché la continuità di quelle strategiche per la produzione nazionale”. In questo contesto, l’amministratore delegato di Arti Grafiche Boccia nota l’esigenza che la prosecuzione di tali attività possa essere garantita “mediante il ricorso a una procedura amministrativa molto semplificata, che faccia leva su un’attestazione del richiedente e su meccanismi di controllo ex post da parte delle autorità competenti”. Infine Boccia rimarca l’indispensabilità di garantire flessibilità nell’individuazione delle attività essenziali mediante il meccanismo dei codici Ateco. “Assicurare la possibilità, mediante un provvedimento ministeriale successivo al Dpcm o con un’altra modalità estremamente ‘snella’ di ampliare o precisare i codici esclusi dal blocco e on ogni caso, far riferimento non solo ai singoli codici ma alle macro-classi e alle note esplicative della tabella Ateco 2007, note nelle quali sono indicate con maggior dettaglio molte produzioni rilevanti”, ha concluso il presidente di Confindustria. (Res)