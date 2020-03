Coronavirus: domani Bertolaso ad Ancona per aiutare le Marche a contrastare diffusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la costruzione dell'ospedale in Fiera a Milano, sarà domani ad Ancona per contribuire a individuare una strategia di contrasto al virus che si sta diffondendo con particolare aggressività nella regione Marche. Lo ha chiesto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, questo pomeriggio, nel corso di una telefonata con il governatore Fontana, che ha immediatamente aderito alla richiesta. Nel corso della conversazione i due presidenti hanno condiviso le preoccupazioni, ma anche la volontà di lottare con determinazione e su ogni fronte. Bertolaso sarà ad Ancona domattina e nel pomeriggio rientrerà a Milano per seguire le fasi del lavoro in Fiera. (Rem)