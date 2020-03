Coronavirus: Unioncamere Lazio, domani incontro con istituzioni per sostegno a imprese

- Domani si terrà un incontro tra Unioncamere Lazio, Regione, istituzioni e associazioni di categoria per attivare le prime misure a sostegno delle imprese. Lo rende noto il presidente di Unioncamere Lazio Lorenzo Tagliavanti. "Il sistema delle Camere di commercio del Lazio, in collaborazione con la Regione e altre istituzioni territoriali, sta mettendo a punto una serie di iniziative concrete e immediate a favore delle imprese locali, alle prese con le enormi difficoltà provocate dalla diffusione del Coronavirus. Da due settimane - spiega il presidente Tagliavanti - abbiamo attivato un Osservatorio per monitorare l’andamento della crisi. L’ultimo report ha evidenziato un enorme problema di liquidità per la quasi totalità delle imprese locali. La prima iniziativa da concretizzare - sottolinea Tagliavanti - è quindi la possibilità di garantire l’accesso al credito agevolato alle migliaia di imprenditori, artigiani e commercianti della nostra regione che sono purtroppo in gravissima difficoltà. Questa sarebbe una prima boccata d’ossigeno per affrontare l’emergenza in attesa di ulteriori provvedimenti che saranno messi a punto in collaborazione con le altre istituzioni per moltiplicare l’impatto degli interventi a sostegno del nostro tessuto imprenditoriale”. Per domani è già fissato un incontro operativo al quale parteciperanno i vertici della Regione Lazio, le associazioni di categoria, il ministero dello Sviluppo economico, la Camera di commercio di Roma e la Banca europea degli investimenti.(Com)