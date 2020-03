Coronavirus: anche l'Iraq in isolamento, coprifuoco nazionale per una settimana

- Da oggi fino al prossimo 28 marzo l’Iraq è in isolamento per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo riporta l’emittente satellitare “al Arabiya”. Molte delle 18 province del paese avevano già imposto autonomamente un regime di coprifuoco, ma le nuove disposizioni allargano all’intero territorio nazionale le misure di isolamento. A comunicare la decisione è stata l’unità di crisi istituita ad hoc dal governo. Resteranno chiuse scuole, università e altri luoghi di potenziale assembramento, così come gli aeroporti. In Iraq molti osservatori temono che l’epidemia possa seguire un’evoluzione come quella del vicino Iran, dove il numero dei contagi ha già superato quota 20 mila. Una delle prime decisioni di Baghdad in merito è stata propria la chiusura dei 1.500 chilometri di frontiera con la Repubblica islamica e il dispiegamento di truppe lungo il confine. Finora nel paese sono stati registrati 233 casi di contagio, mentre 20 sono i decessi. Tuttavia, al momento sono stati effettuati solo 2 mila test per rilevare il contagio.(Irb)