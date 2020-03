Ecuador: sostituiti i ministri della Sanità e del Lavoro (2)

- Il nuovo ministro della Sanità Zevallos, 62 anni, è un medico, specialista in epidemiologia, formatosi nei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti. Ha studiato in Italia, all’Università di Padova, e all’Università del Massachusetts. È stato docente alla Florida International University per poi diventare preside della Facoltà di medicina all’Università delle Americhe (Udla) di Quito. Il cambio al vertice della Sanità ecuadoriana segue di poche ore quello del Perù, dove Elizabeth Hinostroza, medico chirurgo nella polizia, è stata sostituita da Victor Marcial Zamora Mesia, esperto di salute pubblica. (Brb)