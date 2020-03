Bangladesh: rinviata seduta speciale del parlamento per centenario Sheikh Mujibur Rahman

- È stata rinviata la seduta speciale della Casa della nazione, il parlamento del Bangladesh, convocata per il 22 e il 23 marzo per celebrare il centenario di nascita di Sheikh Mujibur Rahman, padre del paese. Lo ha comunicato Joynal Abedin, segretario per la stampa del presidente della Repubblica, che oggi avrebbe dovuto pronunciare un discorso nell’aula. Il governo bengalese aveva già rimandato l’inaugurazione delle celebrazioni del centenario, che era stata prevista per il 17 marzo a Dacca, nel National Parade Ground, alla presenza di diverse personalità straniere. Il numero di casi di Covid-19 confermati nel paese è 27, con due decessi. (segue) (Inn)