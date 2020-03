Bangladesh: rinviata seduta speciale del parlamento per centenario Sheikh Mujibur Rahman (2)

- Sheikh Mujibur Rahman, noto anche come Mujib e Bangabandhu, “amico del Bengala”, fu una figura centrale nel movimento e nella guerra di liberazione del Bangladesh, divenuto indipendente dal Pakistan nel 1971, e fu il primo presidente del paese tra il 1971 e il 1972. Fu poi primo ministro e morì assassinato da un gruppo di ufficiali dell’Esercito nel 1975. Il conto alla rovescia per le celebrazioni è partito il 10 gennaio con una cerimonia nel vecchio aeroporto di Dacca dove il leader toccò per la prima volta il suolo del suo paese dopo la conquista dell’indipendenza. È stata ricostruita la scena del ritorno a casa di Mujib il 10 gennaio 1972 dopo il rilascio dal carcere in cui era stato detenuto in Pakistan, che aveva dichiarato la resa il 16 dicembre 1971, e una conferenza stampa con i media internazionali a Londra. Il comitato per le celebrazioni aveva elaborato un programma con 299 eventi dal 17 marzo 2020 al 17 marzo 2021, anche all’estero, attraverso la rete delle ambasciate. (Inn)