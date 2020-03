Iran: Usa criticano Francia per scambio di prigionieri con Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si "rammaricano profondamente" con la Francia per la sua decisione "unilaterale" di scarcerare il cittadino iraniano Jalal Rohollahnejad, del quale Washington aveva richiesto l'estradizione. Lo si legge in una nota diramata dal dipartimento di Stato. "Vi sono diverse gravi accuse formulate dagli Stati Uniti nei confronti dell'uomo, legate in particolare all'esportazione illegale di materiale con applicazioni militari, in violazione delle sanzioni statunitensi. Gli Stati Uniti e la Francia condividono l'interesse a portare davanti alla giustizia chiunque venga accusato di crimini seri, soprattutto quelli con implicazioni sulla sicurezza nazionale. E' deprecabile che in questa circostanza la Francia non abbia tenuto fede ai propri impegni e abbia impedito che la giustizia facesse il suo corso", scrive la diplomazia Usa. Rohollahnejad è stato liberato in cambio del rilascio, da parte delle autorità dell'Iran, del ricercatore francese Roland Marchal, arrestato nella Repubblica islamica nel giugno del 2019. L'Eliseo ha invitato Teheran a liberare “immediatamente” anche Fariba Adelkhah, collega di Marchal fermato nella stessa circostanza. I due lavorano per l’Istituto di studi politici Science-Po di Parigi. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Isna”, Marchal si era recato a visitare Abdelkhah a Teheran quando i due sono stati accusati di “collusione contro la sicurezza nazionale”.(Res)