Coronavirus: F. Sala, a oggi mobilità ridotta al 32 per cento, martedì vedremo dati giorni feriali

- "Il dato della mobilità continua a scendere, a ieri siamo al 32 per cento rispetto a una giornata normale, poi valuteremo i darti feriali. Martedì avremo il dato di lunedì e quindi potremo fare una valutazione sul fatto che, come crediamo, la mobilità scenderà molto e quindi la gente rimane sempre più in casa". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nel corso del consueto punto stampa a Palazzo Lombardia. Sala ha poi aggiunto che: "nell'ordinanza regionale, così come nel provvedimento governativo, tutte le filiere di produzione dei bei fondamentali, come alimentai e materiale sanitario, devono rimanere aperte. Limitatamente a quella produzione, ma devono rimanere aperte". (Rem)