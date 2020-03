Coronavirus: Tofalo, lo Stato c'è, misure drastiche per superare emergenza

- "Lo Stato c'è. Queste misure drastiche serviranno per superare l'emergenza coronavirus e per rialzare subito la testa". Lo scrive il Sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, dopo l'annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per Tofalo "bisogna assolutamente continuare a restare chiusi in casa. La vita umana è qualcosa di inestimabile e va tutelata prima di qualsiasi altra cosa con ogni strumento possibile. Soltanto insieme supereremo questa crisi che è la più complicata che la nostra Repubblica si trova a vivere dal dopoguerra. C'è ancora una parte di italiani, per fortuna piccola, - nota Tofalo - che non ha compreso del tutto la serietà e la pericolosità di ciò che stiamo affrontando. Dobbiamo reagire e farlo insieme, restando distanti ma uniti, lo dobbiamo fare per salvare la vita a migliaia di italiani". (segue) (Com)