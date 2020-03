Coronavirus: Tofalo, lo Stato c'è, misure drastiche per superare emergenza (2)

- "Dimostriamo che siamo un grande popolo, un grande Paese. Dobbiamo essere uniti - aggiunge Tofalo - e fare tutti lo sforzo di rimanere chiusi in casa. Lo dobbiamo fare in primis per non ammalarci e per non diffondere ulteriormente il virus, lo dobbiamo a chi sta soffrendo e combattendo perché in pericolo di vita, lo dobbiamo ai medici, agli infermieri e a tutti gli uomini e le donne delle nostre Forze armate e Forze dell'ordine, a tutti coloro che sono in prima linea per fronteggiare l'emergenza, lo dobbiamo infine soprattutto a chi ha perso la vita in questi giorni e ai loro familiari". L'invito di Tofalo, come si legge nel suo messaggio è: "Non molliamo! Insieme sono certo che supereremo questo momento e poi ripartiremo più forti di prima ma, per ora, dobbiamo restare in casa". (Com)