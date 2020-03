Coronavirus: Astorre-Lamparelli (Pd Lazio), governo sostenga trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli effetti economici derivanti dalla pandemia in corso richiedono per l'intero comparto della mobilità un ulteriore sforzo da parte del governo. E' opportuno che il governo vari quanto prima un decreto ad hoc per tutto il sistema del trasporto pubblico locale e dell'intera mobilità, al fine di limitare gli effetti devastanti, per aziende e lavoratori, causati all'economia dal Covid-19". E' quanto scrivono in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, e il responsabile del Forum mobilità del Pd Lazio, Rocco Lamparelli. "La richiesta da parte di Atac dell'avvio delle procedure per l'attivazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il settore del trasporto pubblico locale, che interessa ben 4.000 lavoratori, è un ulteriore segnale della situazione di grandissima difficoltà in cui le aziende che operano nel comparto della mobilità collettiva del Lazio dovranno affrontare con il protrarsi dell'emergenza da Covid-19. L'intervento del governo è necessario - aggiungono - per affrontare lo scenario che ci si prospetta in futuro, con l'aggravio economico per tutte le società del settore, derivante dall'obbligo assoluto di tutelare i propri lavoratori e gli utenti, con la sostanziale perdita dei ricavi da bigliettazione e per scongiurare tutte le conseguenze negative - concludono Astorre e Lamparelli - sui contratti con i fornitori". (Com)