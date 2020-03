Ucraina: coronavirus, oltre 60mila i connazionali rimpatriati

- Circa 60mila cittadini ucraini hanno fatto ritorno dall’estero nell’ambito del piano di rientro disposto dal ministero degli Esteri di Kiev per fare fronte all’emergenza coronavirus. Il dicastero ha riferito che 152 connazionali si trovano in stato di quarantena in altri paesi. Altri 16 sono sotto trattamento ospedaliero in Germania, Repubblica Dominicana, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Paesi Bassi e Seychelles. Intanto nel paese ci contano, secondo gli ultimi dati, 47 casi confermati di Covid-19 e tre decessi. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha reso noto che il trasporto pubblico nella capitale sarà disponibile solo per operatori sanitari, soccorritori, agenti delle forze dell'ordine, addetti ai servizi di pubblica utilità e farmacisti.(Res)