Coronavirus: Fontana, domani delibera per rafforzare assistenza domiciliare di casi meno gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani la giunta regionale della Lombardia approverà "una delibera per rafforzare l'assistenza domiciliare per fare in modo che ci sia una maggior partecipazione anche dei medici di base nell'essere presenti nell'assistere situazioni poco gravi che possono essere risolte all'interno di un'abitazione e nel far rispettare le regole". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del consueto punto stampa da Palazzo Lombardia. Fontana ha infine ricordato l'arrivo, previsto per oggi pomeriggio, dei medici e infermieri da Cuba e di quelli che stanno per arrivare dalla Russia. (Rem)