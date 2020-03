Coronavirus: Cangemi (FI), da governo Cuba grande solidarietà a Italia

- "A fronte di un'Europa insensibile e poco solidale, da Cuba un significativo gesto di aiuto e amore per l'Italia: l'equipe medica di virologi e immunologi partita da L'Avana dimostra ancora una volta di quale grande solidarietà sia capace l'isola caraibica". Lo dichiara in una nota il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi di Forza Italia. "Ringrazio il governo del presidente Miguel Díaz-Canel per aver risposto all'appello dell'Italia. Cuba vanta una sanità di eccellenza e i medici inviati nel nostro paese sono specializzati nel gestire e risolvere situazioni di emergenza, come già accaduto per l'ebola in Africa. Sono certo che sapranno dare un fattivo e rilevante sostegno, umano e professionale, ai nostri sanitari che eroicamente stanno affrontando il Covid-19".(Com)