Coronavirus: Durigon (Lega), nel Lazio manca accordo cassa integrazione in deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''La Regione Lazio non ha attivato ancora l'accordo quadro sulla cassa integrazione in deroga nonostante il decreto Cura Italia. Dov'è l'accordo quadro?" Lo afferma il deputato della Lega Claudio Durigon, coordinatore di Roma e provincia del partito. "È mai possibile che emergano soltanto l'immobilismo e i gravi errori da una delle regioni più importanti d'Italia? È ancora più significativa la richiesta di un commissario nel Lazio, ormai siamo allo sbaraglio più totale. Neanche i lavoratori e le imprese in ginocchio intendiamo tutelare? Chi governa nel Lazio? Alla faccia del decreto Cura Italia partorito da Pd-M5s-Leu-Italia viva, ci vorrebbe innanzitutto un manuale di buon governo nel Lazio''. (Com)