Coronavirus: FI, governo perde di vista patrimonio piccole aziende del made in Italy

- "Comprendiamo come in questo momento l'azione del governo tenda a rispondere all'emergenza immediata, vorremmo però lanciare un appello affinché si utilizzi questo drammatico momento storico - dove la politica fa un passo indietro in favore della scienza - per iniziare a mettere le basi sulla ripartenza del nostro tessuto produttivo più vitale: quello composto da migliaia di micro, piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura portante del nostro Made in Italy". Lo scrivono in una nota il deputato Claudia Porchietto e il senatore Gilberto Pichetto, responsabili nazionali di del dipartimento Attività produttive e del dipartimento Bilancio e finanze di Forza Italia. "Da troppo tempo parliamo della riforma del Golden Power, introdotto da Mario Monti, che è stato utilizzato poco e male, ma anche questa volta rischiamo di non fare nulla di efficace. Più volte - aggiungono - abbiamo rimarcato in Parlamento come sia fondamentale intervenire su questa norma che non ha saputo fermare la razzia a più riprese di asset strategici che hanno spezzato filiere o addirittura pressoché cancellato interi comparti economici nazionali dove eravamo leader fino a prima della crisi del2008-2011". (segue) (Rin)