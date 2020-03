Coronavirus: FI, governo perde di vista patrimonio piccole aziende del made in Italy (2)

- I due parlamentari FI annunciano che ripresenteranno "gli emendamenti frutto di un lungo lavoro e di una proposta di legge già depositata alla Camera, che introducono norme specifiche anti-cannibalizzazione delle imprese italiane. E' chiaro che mai come in questo momento sono attuali per scongiurare che alla pandemia sanitaria faccia seguito una devastante pandemia economica dove l'Italia, rischia ancora una volta di diventare terra di conquista per le aziende degli Stati più forti oggi nel panorama mondiale. E' chiaro - continuano Porchietto e Pichetto - che la fase recessiva che stiamo vivendo rischia di rendere ancora più forti quelle nazioni che già lo sono e di acuire il gap. Ecco noi dobbiamo attrezzarci, già da oggi, perché ciò non avvenga adottando le armi indispensabili per evitare il saccheggio delle nostre ultime roccaforti di know how e di occupazione. Dobbiamo tenerci stretto chi ha resistito in questi anni di congiuntura sfavorevole e ripartire proprio da loro. Altrimenti la sfida è già persa", concludono. (Rin)