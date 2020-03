Sociale: Campidoglio, al via sostegno alternativo per utenti centri semiresidenziali chiusi

- L'amministrazione capitolina sta attivando, di concerto con gli enti gestori, una serie di attività alternative per il supporto e l'assistenza degli utenti dei centri semiresidenziali socio-assistenziali e ludico-ricreativi capitolini, attualmente chiusi in ottemperanza alle misure di prevenzione vigenti, come centri Alzheimer e altre strutture diurne per persone con fragilità. Lo rende noto il Campidoglio. "Aiuto per fare la spesa, commissioni, acquisto farmaci: sono molti i modi in cui gli operatori rimarranno vicini a singoli e famiglie, per supportare la gestione di questo momento particolarmente delicato. Tra le attività dedicate ci sono anche assistenza domiciliare, orientamento telefonico, videochiamate, supporto psicologico. Farmacap garantisce telecompagnia sia per gli anziani già presenti in banca dati che per quelle persone fragili che quotidianamente si presentavano allo sportello, assistenza leggera, consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari, anche tramite Associazioni ed Enti del terzo settore presenti sul territorio, per incrementare nuove formule di assistenza 'solidale'. Il servizio viene svolto presso 10 presidi localizzati presso sedi farmaceutiche del circuito", si legge nella nota (segue) (Com)