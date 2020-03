Sociale: Campidoglio, al via sostegno alternativo per utenti centri semiresidenziali chiusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 48 beneficiari inseriti nei laboratori socio-occupazionali presso la Asl Roma 2 e i 20 presso la Asl Roma 3 (nella Asl Roma 1 non sono attivi in quanto si stavano avviando proprio in concomitanza con l'emergenza sanitaria del Covid-19) "sono monitorati e supportati telefonicamente con cadenza quotidiana in relazione alla situazione generale e/o a specifiche esigenze. Presso i vari Centri diurni Alzheimer, a seguito delle prescrizioni dei Dpcm sul Covid-19, sono stati avviati supporto telefonico di orientamento, guida ai servizi, sostegno psicologico anche con video chiamate, disbrigo pratiche burocratiche, consegna farmaci e spesa, consegna pasti a domicilio, assistenza domiciliare nei casi previsti e nel rispetto delle misure dei sopra citati Dpcm", continua la nota. "Per tutti l'obiettivo resta quello di creare 'collegamenti a distanza', in aggiunta o in alternativa a quelli consueti, per raggiungere tutti gli utenti, in maniera particolare quelli più esposti a rischi e i più fragili". (segue) (Com)