Sociale: Campidoglio, al via sostegno alternativo per utenti centri semiresidenziali chiusi (3)

- "Abbiamo richiesto a tutti i gestori dei nostri centri diurni uno sforzo in più in questa fase particolarmente delicata. Molte persone anziane, con disabilità o con fragilità rischiano infatti di vivere questa fase con maggiore isolamento, paura, demoralizzazione. Per questo abbiamo pensato di attivare tutta una serie di servizi alternativi, per continuare ad essere vicini a ciascuno. Ringrazio tutte le associazioni, gli operatori e i volontari che stanno contribuendo. Roma non dimentica nessuno", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Stiamo vivendo un momento difficile, che per alcune persone può essere molto più complesso da gestire. Per questo in questi giorni siamo al lavoro costante, con le strutture capitoline e le associazioni che gestiscono i servizi finanziati da Roma Capitale, per studiare risposte mirate ai singoli bisogni. Stiamo attivando importanti servizi e continueremo a lavorare per offrire ogni aiuto possibile alle persone più fragili. Grazie al contributo di tutti, Roma sta rispondendo con solidarietà e responsabilità per superare questo momento", ha aggiunto l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. (Com)