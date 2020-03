Coronavirus: Sidoli (Ape), chiusura negozi per animali, scelta folle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lista provvisoria delle attività che restano aperte non compare la commercializzazione di alimenti e beni per animali d'affezione. Per Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista (Ape), "è una scelta scriteriata che va anche in contrasto con il Codice penale. Il governo deve tutelare - spiega Sidoli - il benessere degli animali. L'acquisto di alimenti e di tutto quanto serve per accudire gli animali deve essere garantito in base al principio di necessità. I supermercati non sono in grado di sopperire alle esigenze di 32 milioni di animali domestici. Nelle nostre case vivono 12,9 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di piccoli mammiferi, 1,6 milioni di pesci e 1,3 milioni di rettili. Ognuno di questi esseri viventi presenta delle necessità alimentari differenti alle quali soltanto un negozio specializzato può fare fronte". Conclude Sidoli: "Dal momento che l'allegato al decreto è ancora suscettibile di modifiche, chiediamo con urgenza l'inserimento dei negozi per animali tra le attività aperte, prima che il testo diventi vincolante". (Com)