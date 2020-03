Roma: Raggi, vanno avanti cantieri metro C Fori imperiali, in piena sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi momenti difficili per Roma e per tutta l’Italia ci sono cantieri importanti per la nostra città che vanno avanti, in piena sicurezza", come i lavori "della metro C nella stazione Colosseo-Fori imperiali". Lo scrive su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Queste attività servono per realizzare una passerella pedonale che collegherà la futura fermata della metro C con la metro B - spiega Raggi -. Un nodo di scambio nel centro storico di Roma. È stato decisivo il lavoro che abbiamo portato avanti e i cantieri visibili a Piazza Venezia lo dimostrano. Inoltre, proprio in questi giorni, vista la sospensione degli eventi e la riduzione del traffico, abbiamo ampliato le aree di cantiere, così da svolgere più lavori in contemporanea, aumentando le attività". Il sindaco Raggi, ringrazia "ancora una volta tutti gli operai, le donne e gli uomini in prima linea che anche in queste ore così complesse riescono a portare avanti cantieri strategici per Roma e i suoi cittadini. Simbolo dell’Italia che reagisce e non si ferma mai, nonostante tutto". (Rer)