Coronavirus: controlli anti-contagio a Roma, ieri 86 persone denunciate da Polizia locale

- Sono 86 le persone denunciate ieri, nell'ambito del potenziamento dei controlli attuato dalla Polizia locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica ed evitare il contagio da coronavirus. In particolare, 80 denunce sono scattate nella sola giornata di ieri, la maggior parte per spostamenti senza un valido motivo. Gli accertamenti sono proseguiti anche nella serata, fino a tarda notte, nel corso della quale gli agenti hanno denunciato altre 6 persone sorprese a circolare senza una motivazione legittima. Molteplici le scuse dei fermati in cerca di attenuanti, dalla più banale di un ragazzo residente in zona Tiberina, fermato su via Salaria e diretto a Pietralata, perché sentiva la mancanza della fidanzata, a quella di un settantenne che, fermato a passeggio a piazza di Spagna, ha dichiarato di essere uscito a comprare il giornale, ma proveniva dal quartiere di Colli Albani. Tra le persone denunciate anche una cittadina che, a bordo del proprio veicolo, è stata fermata in zona Appia Antica sostenendo di dover andare a fare la spesa nel quartiere Parioli. La donna è stata anche sanzionata per guida senza patente. Tra i fermati non è mancato chi fosse in piena regola, come un'infermiera di ritorno a casa dopo un duro turno di lavoro in ospedale, che ha tenuto a ringraziare gli agenti per il lavoro svolto, incitandoli a proseguire nei controlli a tutela di tutti. (Rer)