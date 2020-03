Coronavirus: salgono a 75 le persone contagiate in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15 i nuovi casi di contagio da coronavirus rilevati in Tunisia, dove nel complesso il numero di test positivi effettuati è salito a 75. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, dando notizia anche di due decessi legati all'epidemia, che vanno ad aggiungersi a una prima persona deceduta nei giorni scorsi. Nel complesso, 54 delle persone contagiate sono arrivate in Tunisia dall'estero. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale dei casi, 22 contagi si sono registrati a Tunisi, 15 ad Ariana, cinque a Tataouine, Sousse, Ben Arous e Monastir, tre a Mahdia e a Medenine, due a Kairouan e a Biserta, uno a Gafsa, Sfax e Nabeul. (Tut)