Russia: coronavirus, Mosca limita da domani voli per la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia limiterà i voli per la Turchia a partire da domani 23 marzo. Lo ha reso noto l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsia), secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Resteranno regolari i voli per Istanbul e i charter per il rimpatrio dei cittadini russi in Turchia. “Dalla mezzanotte del 23 marzo, rimarranno voli regolari da Mosca a Istanbul e i voli charter fino a quando i cittadini russi non saranno completamente riportati in Russia", ha affermato la Rosaviatsia. Secondo la testata, la Russia potrebbe limitare il suo traffico areo con il Giappone già da domani, mantenendo solo i volo regolari per Tokyo e quelli per il rimpatrio dei concittadini.(Rum)