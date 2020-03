Coronavirus: Mirabelli (Pd), lavoriamo per 50 milioni in più al fondo affitti

- Di fronte a un'emergenza che rischia di provocare la perdita di reddito per molte famiglie, diventa decisivo affrontare anche il tema della casa. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato, eletto in Lombardia. "Per evitare di aggravare le condizioni delle persone più fragili, presenteremo un emendamento al 'Cura Italia' per raddoppiare da 50 a 100 milioni il Fondo di sostegno agli affitti, introdotto nell'ultima legge di Bilancio. Il governo con il decreto 'Cura Italia' - spiega Mirabelli - ha fatto la scelta importante di bloccare l'esecuzione degli sfratti fino al 30 giugno 2020 e molti comuni, come Milano, stanno mettendo a disposizione gli alloggi pubblici liberi per aiutare chi oggi ha bisogno di avere un domicilio per essere curato, passare la quarantena o gli arresti domiciliari. Credo però che, già in fase di conversione del decreto - continua Mirabelli - ci si debba porre anche il problema di sostenere chi perderà una parte del proprio reddito per un periodo e non sarà in grado di pagare il canone d'affitto. Serve una misura che rassicuri chi potrebbe trovarsi in queste condizioni e gli stessi proprietari degli immobili, su cui non si deve scaricare il problema. I sindacati degli inquilini, le associazioni dei proprietari e l'alleanza delle cooperative sollecitano un intervento per ridurre disagi e incertezze. Presenteremo un emendamento in questo senso che siamo certi incontrerà l'accordo e la disponibilità del Governo, conclude Mirabelli.(Com)