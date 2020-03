Coronavirus: Piemonte, altri 28 decessi, sale a 283 il totale delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 28 i decessi di persone positive al test del coronavirus Covid-19 registrati questa mattina in Piemonte. Questo il dato comunicato alle 12 all’Unità di crisi della Regione Piemonte: 11 persone sono morte in provincia di Alessandria (10 uomini e 1 donna), 3 uomini in provincia di Biella, 1 uomo in provincia di Cuneo, 7 in provincia di Novara (2 uomini e 5 donne), 4 in provincia di Torino (1 uomo e 3 donne), 1 uomo in provincia di Vercelli, 1 uomo residente fuori Regionale ma deceduto in Piemonte. Il totale, in Piemonte, è ora di 283 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 82 ad Alessandria, 10 ad Asti, 28 a Biella, 20 a Cuneo, 40 a Novara, 66 a Torino, 15 a Vercelli, 17 nel Verbano-Cusio-Ossola, 5 residenti fuori Regione ma deceduti in Piemonte. (Rpi)