Usa: ex presidente peruviano Toledo scarcerato per rischio coronavirus (2)

- All’inizio di marzo la Corte suprema del Perù ha approvato una seconda richiesta di estradizione nei sui confronti e nei confronti della moglie, Eliane Karp, per il loro presunto coinvolgimento nel caso Ecoteva. Toledo è accusato di avere favorito le compagnie di costruzione brasiliane Odebrecht e Camargo Correa nell’aggiudicazione di alcuni tratti dell’autostrada interoceanica sud in cambio di presunti pagamenti illeciti, ricevuti dall’uomo d’affari Josef Maiman, vicino all’ex presidente. Il denaro sarebbe stato trasferito in Costa Rica, paese dove nel 2012 è stata costituita la fondazione Ecoteva Consulting Group, di proprietà della madre di Karp, Eva Fernenbug. (segue) (Mec)