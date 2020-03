Coronavirus: Spagna, 1.720 i decessi, contagi salgono a oltre 28mila

- Il numero dei contagi da coronavirus in Spagna è salito a 28.572, con un aumento di 3.646 persone nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Madrid aggiungendo che sono in totale 1.720 i deceduti da Covid-19 nel paese. I guariti sono invece 2.600. Le regioni con maggiore concentrazione di casi sono la Catalogna, circa 4.700 contagi, e Madrid, dove si contano oltre 9.500 persone affette dalla malattia. La Spagna è il secondo paese europeo dopo l’Italia per numero di casi e decessi e terzo a livello mondiale.(Res)