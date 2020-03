Coronavirus: Di Maio, oltre 6 milioni di mascherine arrivate dall'estero

- Sono oltre 6 milioni le mascherine arrivate oggi in Italia dall'estero. Lo annuncia su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Stanno arrivando i rinforzi per i nostri medici, infermieri, operatori sociosanitari. Per tutte le donne e uomini che stanno faticando negli ospedali per salvare vite umane. Grazie al lavoro fatto nell’ultima settimana, da tutto il mondo stanno arrivando le mascherine che vi servivano". Solo oggi, fa sapere il titolare della Farnesina, sono giunte 1,5 milioni di mascherine da Egitto, 40 mila dall'India, 2,5 milioni dalla Cina, 2 milioni dal cuore dell’Europa. "Aspettiamo gli aerei russi, un carico di 2,5 milioni dal Brasile e un altro carico cinese da un milione entro la notte. Nessuno verrà lasciato solo, ve lo prometto. Resistete!", conclude Di Maio. (Res)