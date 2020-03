Coronavirus: Gelmini (FI), no polemiche ma democrazia non è buca delle lettere

- "La decisione del blocco delle attività non strategiche è stata ripetutamente richiesta dalle opposizioni, e certamente andava presa prima". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Verrà un momento in cui di tutto questo potremo discutere analizzando errori ed omissioni, ma questo non è il periodo giusto per fare polemiche. C'è però un tema che non si può eludere - continua Gelmini - e che riguarda l'essenza stessa della democrazia: l'Italia non è una buca delle lettere, ancorché telematiche, e le modalità comunicative utilizzate dal presidente del Consiglio sono inappropriate per quella che è ancora una democrazia parlamentare.Conte doveva comportarsi diversamente, e oltre al ruolo del Parlamento ci sarebbe anche quello del servizio pubblico radio televisivo (perché parlare su una piattaforma social?) e dei mass media che hanno il diritto-dovere di svolgere il loro lavoro e di non essere ridotti a trascrittori dei messaggi del premier. Più che di comunicazione emozionale il Paese ha bisogno di risposte e confronto. E il primo luogo dove tutto ciò deve avvenire è il Parlamento", conclude Gelmini.(Com)