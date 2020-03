Coronavirus: assessore Maran, dopo Hotel Michelangelo possibile requisizione di altre decine di alberghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Hotel Michelangelo, preso dal Comune di Milano per ospitare persone in quarantena, “è al centro di un sistema di decine di hotel che potrebbero essere altresì requisiti per ampliare i servizi nel caso, come pensiamo, la capienza sia purtroppo insufficiente”. Lo ha detto in un post Facebook l’assessore comunale all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, in merito al progetto annunciato stamattina dal sindaco Giuseppe Sala. “Vogliamo - ha aggiunto - che sia la prima struttura di questo tipo, insieme ad Anna Scavuzzo e Gabriele Rabaiotti e tanti lavoratori del Comune siamo in campo senza sosta per ampliare rapidamente la rete di servizi sul territorio”. Per l’assessore Maran, “il progetto presentato” alla Prefettura, alla Regione Lombardia e all’Ats “ha un modello di gestione che consente di partire già nella settimana entrante”. (Rem)