Coronavirus: Peluffo (Pd), vicinanza a Galimberti, non si è mai risparmiato per sua comunità

- Tutta la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro affetto per Gianluca Galimberti, che in questi giorni non si è mai risparmiato per la sua comunità. Ancora ieri pomeriggio eravamo in videoconferenza con lui, esponenti di governo, parlamentari, consiglieri regionali per fare il punto della situazione di Cremona. Forza Gianluca". Lo scrive su Facebook Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardia, commentando la positività al Coronavirus del primi cittadino di Cremona. (Com)