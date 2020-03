Coronavirus: Polverini (FI), no chiusura Parlamento, dobbiamo contribuire a decisioni utili per Paese

- Il Parlamento non può chiudere e nemmeno si possono creare dei "precedenti" che ne comprimano il ruolo. Lo afferma, in una nota, Renata Polverini, deputata di Forza Italia. "Siamo importanti e utili quanto tutte le altre categorie che in questo momento stanno dando un forte e coraggioso contributo per fronteggiare l'emergenza del Covid-19", dice Polverini. "Fino ad ora il presidente Fico ha fatto il possibile per garantire la continuità dell'attività della Camera - continua la parlamentare di FI - ma vedo che le pressioni per escogitare dei surrogati al procedimento legislativo sancito dall'articolo 72 della Costituzione, aumentano. Ritengo che la procedura del 'voto a distanza' - al quale sono fortemente contraria - non possa essere valutata e studiata in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo e che le obiezioni che pure vengono avanzate da eminenti studiosi del diritto in queste ore sulle 'maggioranze variabili' o sul 'quorum', possano trovare risposte diverse da quelle prospettate da chi, di fatto, propone la sospensione della democrazia rappresentativa". (segue) (Com)