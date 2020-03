Coronavirus: Polverini (FI), no chiusura Parlamento, dobbiamo contribuire a decisioni utili per Paese (2)

- Renata Polverini aggiunge: "Credo che non possiamo fare passi indietro rispetto a questo e che non dobbiamo sottrarci alle nostre responsabilità, come non lo fanno i medici, gli infermieri, gli avvocati, i commessi dei supermercati. Del resto potremmo considerare 'in missione' tutti i colleghi in quarantena o quelli che per motivi di precauzione potrebbero trovarsi nella condizione di impedimento a raggiungere Roma. Ma in questo momento è importante che si capisca che il nostro ruolo è quello di aiutare il governo a prendere le decisioni utili al Paese e non solo quello di schiacciare un pulsante, magari da casa. Ritengo che la più alta istituzione del Paese, il Parlamento, non sia in grado di assicurare con adeguati strumenti e modalità organizzative il proprio funzionamento", conclude Polverini. (Com)