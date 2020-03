Croazia: premier Plenkovic, terremoto più forte degli ultimi 140 anni

- Il terremoto che ha colpito la capitale croata di Zagabria è il più forte degli ultimi 140 anni. Lo ha affermato il primo ministro croato Andrej Plenkovic, che questa mattina ha condotto un primo sopralluogo nella città. "La magnitudo del terremoto è stata di circa 5.5, secondo la scala di classificazione Richter, il che significa che è stato il più forte degli ultimi 140 anni", ha detto Plenkovic, aggiungendo che l'Esercito e i servizi di emergenza del paese sono al lavoro per valutare i danni a cose e persone. "A questo punto, è evidente che ci sono molti danni agli edifici. Invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione. Raccomanderemo che la maggior parte dei concittadini, non importa quanto freddo faccia, si ritrovino di fronte ai loro edifici", ha aggiunto che ha ricordato come il paese sia di fronte a due situazioni di crisi: il sisma da una parte e l’epidemia da coronavirus. “Abbiamo due situazioni di crisi che sono contraddittorie. Chiediamo a tutti i cittadini di ascoltare attentamente le istruzioni del quartier generale”, ha spiegato il premier croato invitando il paese all’unità. Anche il presidente croato Zoran Milanovic, ha invitato la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione civile. (segue) (Zac)