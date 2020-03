Croazia: premier Plenkovic, terremoto più forte degli ultimi 140 anni (2)

- Secondo i media croati, le scosse hanno causato danni materiali agli edifici nel centro della città, compreso il campanile della cattedrale di Zagabria. E’ stata poi corretta la notizia, diffusa dai media locali, secondo cui un adolescente di 15 anni aveva perso la vita. Il giovane risulta ricoverato in rianimazione dove è stato trasportato d'urgenza dopo essere stato recuperato dai soccorritori, mentre si contano almeno altri tre feriti lievi. Il sisma è stato avvertito anche a Trieste ed ha avuto un epicentro a circa sei chilometri a nord-est di Zagabria. E’ stata inoltre segnalata un’interruzione dell’energia elettrica in alcune aree residenziali. Alcuni cittadini della capitale croata hanno cercato rifugio fuori dalle proprie abitazioni, violando le misure di contenimento per il coronavirus. Il rappresentante dell'Istituto geofisico della Facoltà delle scienze naturali di Zagabria Marijan Herak ha affermato che "si è trattato di un terremoto forte, ma più debole di quello che ci ha colpiti nel 1880". Herak ha detto che "molto probabilmente questa è stata la scossa principale, ma non possiamo in nessun modo saperlo in anticipio". Herak ha inoltre dichiarato che "sicuramente (Zac)